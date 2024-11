Il tour, in viaggio per scegliere le bellezze del territorio, prevede sfilate, sorprendenti coreografie di danza e messaggi dedicati al sociale

Parte da Cosenza la prima selezione di Miss Italia in Calabria: l’appuntamento è in programma per il 4 giugno, al Franklin, in via Tagliamento. Il programma prevede delle sfilate, sorprendenti coreografie di danza e messaggi dedicati al sociale. A introdurre la manifestazione sarà Linda Suriano, agente regionale del concorso di bellezza e titolare della CarliFashionAgency che, da ben 5 anni, ne è esclusivista per la Calabria.

Alla conduzione ci saranno l’attrice Larissa Volpentesta e lo speaker radiofonico Andrea De Iacovo.

Anche stavolta, l’ agenzia di moda e organizzazione eventi avrà un ruolo importante guardando al sociale, nelle piazze dei più bei borghi calabresi con la presenza di filmati e videoclip dedicati alla lotta contro alla violenza sulle donne, saranno indossate anche le “scarpe rosse” come simbolo di protesta per le donne abusate e maltrattate.

«Miss Italia in Calabria non è solo bellezza»

L’evento vedrà la partecipazione della coreografa Lia Molinaro, alla guida del corpo di ballo composto da Antonio Affortunato (giovane volto del contest di Rai1 mediante il programma Ballando on the road), Maria Francesca Guido, Matilde Ciraulo, Noemi Ruffolo, Alessia Mazzei, Francesca Carolei, Maria Prete e Valeria Maurizi.

«Miss Italia in Calabria non è solo bellezza, ma anche valorizzazione dei luoghi. Grazie al concorso i borghi calabresi potranno essere maggiormente conosciuti», ha dichiarato l’assessore al turismo del Comune di Cosenza, Rosaria Succurro.

Miss Italia in Calabria ha ottenuto degli ottimi risultati negli ultimi cinque anni che comprendono (centomila spettatori, quattrocento ragazze tra iscritte e partecipanti e piazzamenti d’eccezione durante la gara), ma anche l’attuale programma tv dell’agenzia “Strada Facendo” in onda ogni domenica alle 16 e alle 22 su Teleuropa Network sta riscuotendo ottimi consensi.