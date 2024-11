Saranno ispirate alle dive degli anni 50/60 le preziose creazioni realizzate dalla Maison Celestino per le cinque finaliste di Miss Italia 2018,in programma oggi, 17 settembre alle ore 21.10 su La7. Verranno riproposti i miti di Audrey Hepburn , dalla straordinaria grazia mirabilmente immortalata dal film del 1961 Colazione da Tiffany; di Marylin Monroe, icona platinata ed indimenticabile diva degli anni 50 , resa famosa da pellicole come Fermata d’autobus e Quando la moglie è in vacanza ; di Grace Kelly attrice statunitense e principessa consorte di Ranieri III di Monaco; di Sofia Loren, assegnataria di due Oscar nell’ambito di una fortunata carriera diretta da registi come Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Ettore Scola, Dino Risi, Charlie Chaplin, Sidney Lumet, George Cukor, Michael Curti; di Brigitte Bardot , simbolo di femminilità iconica e divertente, languida e fatale. Celestino presenterà gli abiti dei personaggi interpretati dalle straordinarie attrici ,metafora ed emblema di quella fase del Novecento che ha impresso una traccia indelebile nella storia della cinematografia internazionale in linea alla tradizione del Brand fondato dal capostipite Eugenio agli inizi del Novecento ed oggi specializzato nella ricerca storica e nella sapiente realizzazione artigianale di capi esclusivi realizzati su tessuti lavorati in trama su telai di tradizione e fibre naturali.

La casa di moda dal cuore calabrese

Reduce dal successo di Katherina ,la Collezione Spring Summer 2018 ispirata alle Grandi della storia da Caterina de Medici a Caterina la Grande Imperatrice di Russia, da Santa Caterina da Siena Patrona d’Italia a Katherine Hepburn , oggi la storica casa di moda dal cuore calabrese, prediletta da Ava Gardner ,sublima con l’edizione attuale del Concorso di bellezza, l’evoluzione dell’eleganza, la ridefinizione dei parametri dell’haute couture, puntando su alta qualità ed inderogabile esclusività.

La finalissima Miss Italia

Sarà una finalissima colma di sorprese, con un’unica esigenza: suggellare la filosofia della bellezza a quella di una rinnovata cultura dell’eleganza, dello charme, del talento, attraverso la traslazione da una categoria meramente estetica ad una dimensione plurale ed etica. Caterina Celestino, in questi giorni a Milano per seguire da vicino le ultime fasi , considera straordinaria l’esperienza di partnership con Miss Italia: «Viviamo l’emozione di giornate indimenticabili in nome di un impegno condotto con passione ed amore. Sosteniamo dal nostro versante e con sincera commozione, il valore di un Paese che anche attraverso la bellezza, l’eleganza e la moda, afferma, nel mondo, la grande fiaba italiana».

