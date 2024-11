Per la prima volta scettro e corona arrivano in Calabria. La studentessa lametina, 17 anni, è stata incoronata al Teatro Italia da Kaspar Capparoni

Giada Tropea è Miss Mondo Italia 2016. Con lei per la prima volta, scettro e corona arrivano in Calabria. La giovanissima di Lamezia Terme l’ha spuntata nella finale nazionale di ieri sera a Gallipoli, tra 50 concorrenti.



17 anni, studentessa del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” del comune del catanzarese, Giada Tropea è stata incoronata al Teatro Italia da Kaspar Capparoni, per una kermesse condotta con verve e simpatia da Paolo Ruffini.



Sarà lei a rappresentare il nostro Paese alla finale internazionale di Miss World, il più antico e prestigioso concorso del pianeta.

Mora, occhi castani, per 175 centimetri di altezza, Giada Tropea era arrivata a Gallipoli a fine maggio, dopo le selezioni regionali, con la fascia di Miss Mondo Calabria.

«Dedico questa vittoria alla mia famiglia, che mi ha seguita in questo percorso e ha creduto in me e nelle mie possibilità».



Tipica bellezza mediterranea, solare e spontanea, Giada sogna la facoltà di Medicina, ama lo sport e gli animali. La sua vera passione resta la Juventus e, per il momento ha scelto di rimanere single. «L’unico uomo della mia vita-commenta – per il momento, resta papà».

Grandissima soddisfazione anche per Valeria Pellegrino e Mario Vitolo, agenti monomandatari del concorso per la Calabria e la Sicilia: «Siamo arrivati a Gallipoli con una rosa di 6 calabresi e 4 siciliane. Un risultato che già premiava l’impegno di un anno di lavoro nelle due regioni. Abbiamo sempre creduto in Giada e siamo convinti che questa vittoria possa rappresentare un passo importante per la Calabria. Una sfida, quella del podio a Miss Mondo Italia, che siamo certi aiuterà a riscattare l’immagine della nostra regione, in Italia e nel mondo. E contribuirà a valorizzare il territorio, le nostre bellezze paesaggistiche e la nostra cultura millenaria».

Ma questo non è l’unico riconoscimento per la coppia unita nella professione e nella vita.



Nella serata organizzata dal patron Antonio Marzano altre due importanti fasce sono andate alle calabresi Desirè De Luca, numero 1 in gara, originaria di Catanzaro, che è arrivata tra le prime 15 finaliste con il titolo di Miss Talent e ad Arianna Gramuglia, numero 25, di Bagnara Calabra, che si è aggiudicata il titolo di Miss Mondo Social.



Per la dirimpettaia Sicilia, invece, risultati di prestigio per Giorgia Brunello, numero 20, Miss Mondo Web, la fascia legata al quotidiano nazionale La Stampa. Per lei, ben 28.000 preferenze.



Altra fascia per Silvia Falco, numero 11, che ha conquistato il titolo di Miss Sport.

In Calabria c’è grande attesa per il ritorno di Giada che resterà alcuni giorni ancora a Gallipoli prima di rientrare a casa, dove la stanno aspettando parenti e amici.



Per lei si prospetta un anno intenso, in attesa di conoscere la sede della finale internazionale che la vedrà concorrere tra le più belle del pianeta.



Partiranno, invece, tra poche settimane le selezioni regionali per il concorso del 2017 e già fissate, per luglio e agosto le prime tappe in provincia di Reggio Calabria.