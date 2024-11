Nel finale della seconda puntata del Festival la “belva” Francesca Fagnani ha intervistato Amadeus e il cantante a suo modo. L'eterno ragazzo: «Mi son fatto prestare i pantaloni dal batterista che quella sera ha suonato in mutande»

Sanremo 2023. È l’una e dieci e aspetti solo la classifica per farti i conti per il Fantasanremo e la “belva” Francesca Fagnani - co conduttrice della seconda serata - intervista Amadeus e Gianni Morandi a suo modo.

Mentre ti cala palpebra senti la parola Falerna. Ti svegli tutto d’un tratto e dici: FALERNA! Ma la cosa più bella è la storia che ci sta dietro. Sì, Morandi ha detto che se l'è fatta sotto in Calabria, a Falerna (Cz), durante un concerto.

Gianni andava (certo) a 100 all’ora quella sera. Fagnani, con la sua vena ironica, pone la domanda: «Lei solitamente non mangia mai prima dei concerti. Una volta però, era il 1983 in Calabria a Falerna, fa uno strappo alla regola e gli dà giù con il pesce e col vino. Si ricorda cosa è successo mentre cantava “Fatti mandare dalla mamma”?».

Morandi risponde: «Mi stavo muovendo anche un po’. E a un certo punto sento che… non riesco a trattenermi (Gianni si tocca la pancia e parte la risata del pubblico dell’Ariston). Una cosa imbarazzante. Ero sul palco, in un campo sportivo, vicino al mare. E c’era una recinzione, non ce la facevo più. Un dolore, ma un dolore… (Fagnani ride e parte l’applauso)».

«Ero tutto vestito di bianco, con una camicetta azzurra (il pubblico dell’Ariston esplode in una risata generale). A un certo momento ho mandato avanti l’orchestra, sono sparito dal palco, ho saltato la rete e son caduto di là. Ma mentre saltavo la rete… broom! Per aria».

Amdeus, Fagnani, l’Ariston e il pubblico a casa ridono. Ma Morandi ci tiene a specificare: «Il problema è stato rientrare sul palco. Mi son fatto prestare i pantaloni dal batterista che quella sera ha suonato in mutande».