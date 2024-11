Al via il nuovo format dedicato alle ultime novità nel settore automobilistico, test drive e gare sportive di ieri e di oggi. Dal 14 giugno, ore 24, canale 19

Un format dedicato ai motori. Sbarca su LaCTv “You motor”, interamente dedicato alle novità, news, gare di ieri e di oggi, test drive. In onda anche le prime gare del Novecento. Una full immersion per appassionati di motori ma anche semplici curiosi. “You motor” prenderà ufficialmente il via giovedì 14 giugno. Inizio alle 24 su LaC Tv, canale 19.