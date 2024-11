A Rossano Calabro si potrà visitare il Codex Purpureus custodito nel Museo diocesano. Sette i musei calabresi

Dal Codex Purpureus, meraviglioso patrimonio dell'Umanità, custodito nel museo diocesano di Rossano Calabro al chiostro del Paradiso di Amalfi. Sono tantissimi i tesori custoditi negli oltre 200 musei, che fanno parte dell'Associazione musei ecclesiastici italiani (Amei) e sono diffusi su tutto il territorio nazionale in luoghi e monumenti tra i più belli della nostra Penisola. E sabato 1 e domenica 2 ottobre accoglieranno gratuitamente (o con biglietto ridotto) i visitatori per la IV edizione delle Giornate Amei, proponendo ai propri pubblici mostre, visite guidate, conferenze, musica, teatro.

I musei sono stati coinvolti da Amei anche nell'iniziativa "Se scambio, cambio" e si presteranno a vicenda opere, immagini, pubblici e idee sia tra loro e sia con altri musei o istituti. Tra i risultati più interessanti di questa operazione il caso di Trento: il Museo Diocesano Tridentino offrirà al Museo delle Scienze di Trento, La creazione di Eva di Tullio Garbari, che sarà esposto nella sezione dedicata all'evoluzione così da mettere in relazione le due teorie, evoluzionismo e creazionismo.

Il Muse ricambierà con il prestito di un airone cinerino impagliato, con le ali aperte in volo, che verrà utilizzato per un'installazione di arte contemporanea. Interessante anche il caso di Catania: il Museo Diocesano ha appositamente selezionato un'opera d'arte delle proprie collezioni che i visitatori del Museo Tattile Multimediale della città sicula potranno toccare e in cambio esporrà una delle riproduzioni tridimensionali di opere illustri realizzate dal Polo Tattile per i non vedenti. Per far vivere al pubblico un'esperienza sensoriale, i visitatori verranno bendati.

Il museo della cattedrale di Piacenza propone un prestito nel nome di Francesco con il Museo della Collegiata di Castell'Arquato e la Pinacoteca del Seminario di Bedonia: opere antiche raffiguranti saranno scambiate con due dipinti della collezione Mazzolini di Bobbio: cavalli con cavaliere di Giorgio De Chirico e cupolone con campanile di ottone Rosai.

A Palermo la Casa Museo Puglisi scambia con l'ordine dei Domenicani della città la cotta e la stola del Beato Giuseppe Puglisi con le reliquie di San Domenico di Guzman in ostensorio del '700. In Calabria i Musei ecclesiastici sono in totale 7. Tutte le info sulle altre iniziative sul sito dell'Amei: www.amei.biz/.