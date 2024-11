Dopo il successo ottenuto in giro per l'Italia con “La Favola di Adamo ed Eva” prima e “Alchemaya” poi, il cantautore romano Max Gazzè torna con il suo tour estivo “Max Gazzè on the road” che farà tappa anche al centro commerciale Metropolis di Rende (Cs) la sera del 20 giugno per l’ormai tradizionale appuntamento con “Piazza dei Miracoli”. Il concerto avrà inizio alle 21:30 e l’ingresso sarà gratuito.

Sul palco verranno presentati tutti i suoi brani, dalle hit più famose a quelle più recenti. Con lui i musicisti che lo accompagnano da sempre quali Clemente Ferrari (tastiere), Giorgio Baldi (chitarre), Cristiano Micalizzi (batteria), Max Dedo e una particolare sezione di fiati.

Per l’occasione i negozi del centro commerciale resteranno aperti. Max Gazzè sarà di nuovo nella nostra Regione il 26 luglio, a Piazza Castello, a Reggio Calabria.