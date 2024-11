Tre categorie, Letteratura, Musica e Comunicazione, per il premio internazionale dedicato al poeta Giuseppe Cattel. L’appuntamento è l'1 e il 2 settembre a Sapri, perla del Golfo di Policastro, per la seconda edizione della kermesse organizzata dalle associazioni CanoneInverso e Ad Maiora, patrocinata da Comune di Sapri e Centro di produzione della RAI di Napoli con la collaborazione del Rotary Club Sapri Golfo di Policastro.

Nella città del Cilento, alle 21 in Viale della Spigolatrice, la sera di venerdì 1 settembre saranno presentati i candidati per il prossimo anno: Eugenio Giudice e Ivan Ricciardi per la letteratura, Raffaella Federico e Simona Bruzzese per la musica, Vito Sansone e Chiara Di Miele per la comunicazione. La serata proseguirá con il concerto di Lino Cannavacciuolo alle 22.

Sabato ci sarà la premiazione dei vincitori 2023: Donata Di Biase per la letteratura, Emanuele Montesano per la musica e Francesco Lombardi per la comunicazione. Durante la serata sarà consegnato anche il prestigioso Premio Cattel 2023 alla Carriera a Pino Blasi, Pino Imperatore, Elisabetta Serio, Roberto Carlotto e la giornalista e volto di LaC Antonella Grippo.

«CanoneInverso e Ad Maiora rafforzano ancora una volta i principi fondamentali della manifestazione: il confronto e lo scambio con altre realtà artistico-culturali e il desiderio di far diventare la città di Sapri il principale attrattore turistico a sud della Provincia di Salerno - dicono gli organizzatori della manifestazione - Le due associazioni danno impulso a un premio internazionale di prestigio, capace di promuovere la località a quanti non hanno mai visitato questi luoghi fantastici, con attenzione particolare ai paesi esteri».

Durante la consegna dei premi, ad allietare la serata ci saranno gli interventi musicali di Elisabetta Serio con Giovanna Famularo e Letizia Gambi, Osanna, Mimmo Locasciulli e Roberto Trenca, oltre a tanti ospiti d’onore come Antonio Parlati, Carla Vistarini, Francesco Pinto e Maurizio Casagrande.