«L’obiettivo è quello di diffondere e di far conoscere anche in Italia la canzone di ispirazione cristiana o Christian music». Questa l’essenza del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024 racchiusa nelle parole del cantautore e direttore artistico Fabrizio Venturi. La seconda giornata della kermesse è attesa oggi a partire dalle ore 15.00 e sarà trasmessa in diretta televisiva nazionale su LaC Tv - canale 11 del digitale terrestre (Calabria e Sicilia orientale), canale 411 Tivùsat, canale 820 Sky e inoltre su LaC Play e in streaming su lacnews24. it -, sul sito del Festival della Canzone Cristiana e in diretta radiofonica su Radio Mater.

Ben 24 i cantanti in gara della terza edizione che vanta il patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Liguria e della Provincia di Imperia. A condurre il Festival, insieme al direttore artistico Venturi, il giornalista Claudio Brachino e il terzetto femminile composto da Susanna Messaggio, Daniela Fazzolari e Francesca Lovatelli Caetani. Non mancheranno ospiti di livello provenienti dal mondo della musica e della cultura. I premi sono stati realizzati per l’occasione dal maestro orafo calabrese, Michele Affidato. Appuntamento alle ore 15 sui nostri canali.

I cantanti in gara