Musica e Teatro messi insieme dallo spettacolo "Rossintesta" dove lo spirito satirico di Paolo Rossi, comico ma anche grande attore cantautore e interprete dei classici antichi oltre che dello stile contemporaneo, riporta in vita il lavoro testuale di Gianmaria Testa

COSENZA - Artista stimato da Paolo Rossi ma anche amico fraterno, le canzoni di Testa in questo spettacolo diviso in diverse parti dedicate al teatro,alle donne al sociale e all'altro indimenticabile artista amato da entrambi, che è stato Enzo Jannacci, sono accompagnate da grandi musicisti come Emanuele Del Carso e Stefano Bembi, Bika Blasko, Alex Orciari e Roberto Paglieri, ovvero i Virtuosi del Carso. Il teatro canzone, quello spazio tanto amato da Gaber oltre che dal già citato Jannacci, vede Paolo Rossi rivestire di volta in volta ruoli e panni diversi, restituendo al pubblico un magnifico spettacolo fatto di buona musica e curato nell'allestimento, con belle luci ed elementi scenografici realizzati dall'artista Valerio Berruti.Il Castello Svevo di Cosenza, che è stato raggiungibile con il servizio navetta messo a disposizione dall'Amaco, ancora una volta non smentisce la sua vocazione di suggestivo contorno agli spettacoli di qualità come Rossintesta, pensato da Produzioni Fuorivia in collaborazione con teatro Colosseo di Torino.

Fiorenza Gonzales