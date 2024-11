L'estate è ormai alle porte. Il sole, il mare e le vacanze tanto attese stanno per arrivare. E come ogni estate che si ricordi ci sono quelle canzoni che fanno da colonna sonora per i momenti più belli. Una di quelle canzoni che accompagnerà l'estate 2019 sarà il nuovo singolo “Ormai sono le 6:00”, brano d'esordio appena pubblicato dal giovane artista calabrese Nicele, nome d'arte di Gabriele Putrino. La canzone dalle sonorità dolci e melodiche, come riferisce una nota stampa, è alternata a ritornelli incalzanti e ritmici, un connubio perfetto di musica pop, moombahton ed elettronica. Il lavoro in featuring con il rapper El Talo, pseudonimo di Andrea Talotta, altra giovane promessa musicale con all'attivo altri singoli come “Tijuana” e “Non sarai mai mia”, composti dallo stesso Nicele.

Ormai sono le 6:00 è disponibile su tutte le piattaforme digitali, ed è un progetto interamente autoprodotto; infatti Nicele, oltre ad essere interprete ed autore assieme a El Talo, è un produttore musicale e videomaker. Nicele ed El Talo sono due giovani calabresi, con tanti sogni ed ambizioni, ma con le idee ben chiare sul loro futuro: fare musica. Il video musicale è stato girato tra Palmi, Gioia Tauro e Locri ed ha già registrato circa 10 mila views su Youtube in 3 giorni,continuando a riscuotere successo in tutta la provincia di Reggio Calabria. Ed i due artisti non vogliono fermarsi qui, hanno tante idee e tanti progetti a cui stanno lavorando. Questa è la prova che la Calabria continua a sfornare giovani talenti. Nonostante molti credano che per riscuotere successo sia necessario andare via per cercare fortuna altrove, questi due giovani hanno deciso di restare e di fare risonanza altrove attraverso le proprie melodie. E noi ci auguriamo che la loro musica possa viaggiare tanto lontano, con l'ambizione di chi punta in alto, ma con la consapevolezza delle proprie radici.