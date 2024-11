Luca Mollo, conosciuto con lo pseudonimo di Lex Ollom, è partito da Capo Bonifati, in provincia di Cosenza, per realizzare i suoi sogni di musica e in pochissimo tempo ha conseguito grandi successi. La scorsa estate ha raggiunto i primi posti della classifica Itunes con la compilation di Hit Mania Dance. Il brano si chiama "I was wrong" ed è stato scelto come colonna sonora dell'intera raccolta.

Da poco sono invece usciti i nuovi brani intitolati "Bad love" e "Ti amerò". Luca Mollo si è aggiudicato il primo posto di Hit Mania 2023. Il suo brano "Please Believe", dopo aver registrato un ampio successo all'estero, farà da colonna sonora per il programma di Rai 2 "La Domenica sportiva" ed accompagnerà i goal della giornata.

Hit Mania, la storica compilation che quest'anno compie trent'anni, ha contribuito alla scoperta di artisti come Gigi D'Agostino, Gabry Ponte e Lady Gaga.