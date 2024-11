Jovanotti in concerto a Roccella Jonica il prossimo 10 agosto. Il cantautore romano nella giornata di domani presenterà in diretta Facebook alcune novità e, con ogni probabilità, ufficializzerà le date del tour che lo porteranno in tutta Italia e anche nella cittadina del Reggino. Secondo quanto si è appreso, la location scelta per allestire il palco e la relativa scenografia è l’area esterna del Porto delle Grazie.