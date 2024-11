Gli eventi sono in programma per il 30 aprile in occasione dell’ 'International Jazz Day, su iniziativa del Comitato Unesco Giovani Calabria

Il 30 aprile per l'International Jazz Day il Comitato Unesco Giovani Calabria presenta a Cerisano, nella suggestiva cornice di palazzo Sersale, Calabria in Jazz.

Dopo la presentazione della manifestazione alle 18, si procederà con la visione di The starting Point, una ricostruzione storiografico-musicale della carriera di Patrizia Scascitelli, prima artista italiana del Jazz. Il documentario, ad opera di Gianluca Bozzo, è caratterizzato da ricordi personali della protagonista, che dall’81 vive e lavora a New York e dalle testimonianze di amici, colleghi e appassionati di Jazz. Una vera e propria celebrazione di una donna che ha rotto gli schemi diventando vero e proprio punto di riferimento in un ambito fino agli anni ’70 appannaggio di soli uomini. The starting point è stato girato tra Cosenza, Palermo, Roma e New York ed è stato definito da Pupi Avati un “documento davvero prezioso”.

A seguire ci sarà l’esibizione della “voce più soul della Calabria”: Elisa Brown, artista poliedrica convinta che nell’arte risieda una meravigliosa fonte di energia per il benessere psico-fisico e spirituale. L'evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Cerisano, il Festival delle Serre, Peperoncino Jazz Festival, per la direzione artistica di Sergio Gimigliano.

Calabria in Jazz si inserisce nell'ambito del cartellone di concerti e iniziative in programma in tutte le regioni d'Italia per la Giornata Internazionale del Jazz 2017. Numerosi gli appuntamenti promossi dal Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco nella sola giornata del 30 aprile: oltre 20 eventi, tra spettacoli e concerti, in ogni regione d’Italia. L'evento verrà seguito sui social con gli hashtag #jazzday #unescogiovani #jazz4heritage.

Programma

Ore 18:00 Presentazione International Jazz Day 2017 – Calabria in Jazz

A seguire

Proiezione del documentario “The starting point – Patrizia Scascitelli jazz pianist di Gianluca Bozzo

Ore 20:00 Elisa Brown in concerto