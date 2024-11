Sta per alzarsi il sipario sulla 47ma edizione di MusicAma Calabria, il più antico festival della Calabria, diretto da Francescantonio Pollice, che dal 30 novembre al 30 dicembre tra le città dell'istmo, Catanzaro e Lamezia Terme, offrirà al pubblico calabrese un cartellone variegato, dalla musica da camera al jazz, dal musical al gospel, con artisti di livello internazionale. La presentazione ufficiale della rassegna, che gode del patrocinio del Ministero della Cultura, alla Cittadella Regionale di Catanzaro, introdotta dalla proiezione di un video originale realizzato per l'occasione dall'artista Erica Abelardo, una delle migliori sand artist d'Italia, dedicato alla promozione della regione. Presenti il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, l'assessore alla cultura del comune Annalisa Spinelli, il dirigente regionale Cosimo Caridi.

Si parte Con Luca Barbarossa

Ad inaugurare la rassegna sarà Luca Barbarossa il 30 novembre al teatro Grandinetti di Lamezia Terme con lo spettacolo “Cento note per cento canzoni”. La kermesse si concluderà il 29 dicembre al teatro comunale di Catanzaro con l'esibizione del Florida Fellowship Super Choir. Di particolare interesse le produzioni originali dedicate a importanti celebrazioni come quella per l'anniversario dei 100 anni dalla nascita del poeta Franco Costabile e quella dedicata alla festa dell'Immacolata in occasione dei 170 anni dalla proclamazione del relativo dogma da parte di Papa Pio IX. Dunque a dicembre si potrà trascorrere un weekend in Calabria all'insegna dello spettacolo e della cultura grazie alla kermesse organizzata nel punto più stretto d'Italia, fra il Tirreno e lo Ionio, porzione del territorio regionale che, grazie alla presenza d'importanti infrastrutture della mobilità, garantisce un rapido arrivo del turisti italiani e stranieri alle destinazioni dei pacchetti turistici, elemento portante del progetto artistico la cui realizzazione è prevista in tutti i weekend dell’ultimo mese dell’anno. Il festival promuove l'immagine regionale e il brand Calabria, ampliando e innovando l'offerta regionale turistica, anche sul piano internazionale, attraverso l'organizzazione di eventi destinati a diversi target di turisti/visitatori capaci di generare ulteriore sviluppo socio-economico del territorio.

Questo festival non avrebbe potuto avere luogo senza gli importanti sostegni del Ministero della Cultura, della Regione Calabria e della Camera di Commercio di Catanzaro.