Dirigenti scolastici della provincia di Catanzaro chiedono sicurezza

"Solo il 4% delle scuole è in regola con la certificazione antisismica, 9 scuole su 10 non hanno il certificato di agibilità ed enorme è la sproporzione esistente tra le responsabilità in capo ai dirigenti scolastici in materia di sicurezza e gli strumenti a loro disposizione". Partendo da questi dati il dirigente scolastico dell'Istituto Tecnologico Malafarina di Soverato Domenico Agazio Servello, presenta il "coordinamento scuole sicure" a cui hanno aderito 54 dirigenti scolastici della provincia di Catanzaro su un totale di 58. Dall'Istituto Tecnico Industriale Scalfaro di Catanzaro, che ha ospitato un primo incontro pubblico, una rappresentanza di dirigenti manda un messaggio chiaro: "dovranno essere gli enti locali o il prefetto a dirci che le scuole possono continuare ad essere aperte anche senza certificazioni”.

Chiesto un incontro con i parlamentari calabresi

Sul problema della sicurezza è intenzione del coordinamento coinvolgere anche la politica. Per lunedì 6 novembre infatti, al Liceo classico “Fiorentino di Lamezia Terme, è previsto un incontro con i parlamentari calabresi per sollecitare un loro urgente intervento per l’approvazione di provvedimenti legislativi che assegnino per gli edifici scolastici la responsabilità organizzativa e gestionale al dirigente scolastico e quella strutturale all’ente proprietario. Un incontro è stato richiesto anche al Prefetto di Catanzaro, mentre per la fine del mese di novembre sarà richiesta la convocazione di un tavolo tecnico con Regione, Anci, Provincia e Ufficio scolastico regionale, che ha accolto con favore l'iniziativa.