La band vibonese si esibirà alle ore 20 in Piazzetta Panoramica nell'ambito delle iniziative programmate dall'amministrazione per le festività natalizie

Nell'ambito degli eventi inseriti nel cartellone del Natale Sanlucidano, domenica prossima 18 dicembre, nella piazzetta Panoramica, è in programma un concerto degli Amakorà. La band vibonese, ha iniziato a muovere i primi passi nel 2011 e dopo un periodo di maturazione del proprio progetto musicale, è arrivata quest'anno ad aggiudicarsi l'ambito premio nazionale Folk & World nuove generazioni. Sempre nel 2022 sono tornati ad esibirsi al Kaulonia Tarantella Festival e si sono inoltre aggiudicati a Tropea il Premio F.I.P.I per la capacità di esportare la musica made in Calabria fuori dai confini locali.

A San Lucido lo spettacolo, promosso dall'amministrazione comunale, avrà inizio alle ore 20. Si preannuncia una nutrita cornice di pubblico favorita anche dalle condizioni climatiche favorevoli preannunciate dal meteo.