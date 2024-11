“Soverato canta un Natale che conta”! Sta per partire il nuovo progetto a scopo benefico che coinvolgerà le realtà più rappresentative della città dell’ippocampo. La prima edizione dell’iniziativa prenderà forma attraverso un lavoro discografico che vedrà impegnate in prima persona tutte quelle figure e personalità che rappresentano in città dei riferimenti istituzionali, sociali, culturali, sempre attenti alle esigenze del territorio e animati da un forte senso di appartenenza. Quello soveratese sarà dunque un Natale in musica che attraverso le più belle melodie natalizie, porterà un segno tangibile di generosità. Scopo del progetto è infatti l’acquisto di un’apparecchiatura medica destinata al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Soverato perché “il Natale passa ma il tuo aiuto resta”, come recita lo slogan dell’iniziativa. Sarà certamente un’avventura entusiasmante che lascerà il segno, per la quale giorno dopo giorno crescono le adesioni che saranno rese note nei prossimi giorni. Intanto non ci resta che attendere per farci coinvolgere da quella che sarà una straordinaria impresa solidale e umana.