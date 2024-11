La storia raccontata dal noto rapper campano sui social. Brutta figura per Savelli. L'amministrazione però precisa la colpa è dell'agenzia organizzatrice: «Pronti ad attivarci per adire le vie legali»

Serata da incubo quella del 14 agosto per Rocco Hunt in Calabria. Il noto rapper napoletano si sarebbe dovuto esibire a Savelli, in provincia di Crotone, ma il concerto non è mai iniziato per un problema tecnico all’impianto elettrico. Lapidario il commento dell’artista campano sui social: «Non mi era mai successo in 10 anni di concerti».

La storia è stata raccontata dallo stesso Rocco Hunt ai suoi fan in un post: «Oggi poteva essere una bellissima serata. Ero felice di portare la mia musica, con la mia band, in Calabria e cantare insieme a voi. Purtroppo, non sono riuscito a portare a termine il concerto. In verità non siamo riusciti neanche ad iniziarlo. Ci abbiamo provato 3 volte ma non andava per colpa di un errore tecnico imperdonabile a certi livelli».

«Questo problema – sottolinea il rapper – ovviamente non dipende da me o dal mio team, ma da chi doveva occuparsi della produzione e organizzazione del concerto. Ci dispiace tantissimo, veramente, non mi era mai successo prima in 10 anni di concerti. Vi voglio bene, spero di ritornare presto in Calabria».

Una figuraccia da parte dell’organizzazione dell’evento e per la cittadina del crotonese. Nella giornata di oggi, però, l’amministrazione comunale di Savelli ha diramato una nota per chiarire come sono andate le cose: «L’amministrazione comunale – si legge nella nota - tiene a precisare che l’interruzione del concerto di Rocco Hunt è stata causata da problemi tecnici legati all’agenzia organizzatrice. È già in contatto con la produzione per riuscire ad organizzare un’eventuale data di recupero. Si attiverà, eventualmente, ad adire per vie legali tutelando i propri e i vostri interessi».