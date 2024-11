Dopo il successo in occasione della performance a Reggio Calabria, dal 23 al 25 giungo la compagnia sarà ospite dello stadio “San Vito” nella città brutia

Nuova tappa calabrese per lo spettacolo “Notre Dame de Paris”. Dopo il successo di pubblico in occasione della performance a Reggio Calabria, dal 23 al 25 giungo la compagnia sarà ospite dello stadio “San Vito” a Cosenza.

In un momento storico particolarmente difficile come quello attuale,il bilancio di questo incredibile ritorno fa gridare al miracolo. L’opera musicale firmata da Riccardo Cocciante ha fatto impennare le vendite dei biglietti a teatro quest’anno, capitanando la classifica dei titoli, e superando le presenze dei più grandi live della musica rock e pop.

Sono infatti oltre 700mila i biglietti venduti ad oggi e ben 23 le città visitate(da Trieste a Reggio Calabria passando per la Sicilia e la Sardegna)per un totale di 179 repliche a colpi di sold out, con pubblico in delirio e critiche entusiaste. Lo scorso novembre al Palacafiore, sono state ben 20mila le presenze. Numeri che hanno spinto il promoter Ruggero Pegna a programmarla per la prima volta a Cosenza, nella cornice dello stadio "San Vito", nei prossimi 23, 24 e 25 giugno, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cosenza, Assessorato ai Grandi eventi.

Oltre essere il più grande successo di sempre nella storia dello spettacolo in Italia, è anche lo show più importante che sia mai stato prodotto in Europa.E’ diventato un vero e proprio “cult”, grazie soprattutto al grande amore che il pubblico gli tributa ogni sera, affollando le rappresentazioni in ogni città della penisola. In undici anni di programmazione, ha superato i 3.500.000 di spettatori in circa 1.000 repliche,42 le città visitate in Italia per un totale di 114 tappe.

"Notre Dame" è l’opera popolare moderna tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, prodotta da David e Clemente Zard, con le musiche di Riccardo Cocciante e le liriche di Luc Plamondon adattate in italiano da Pasquale Panella. In scena un cast d'eccezione: Lola Ponce (Esmeralda), Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Clopin), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo) e Tania Tuccinardi (Fiordaliso), assieme al secondo cast e agli oltre 30 ballerini e acrobati.