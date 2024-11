Il sindaco Basilio Ferrari: «Edificare una società meno propensa allo spreco e attenta alla cura degli spazi e alla salute pubblica»

Un Ferragosto all’insegna del rispetto della natura a Paola. Nella città di San Francesco è in programma la “Notte Verde”, con la partecipazione straordinaria dei Tiromancino.

«La costruzione di una prospettiva eco-sostenibile, pensando soprattutto a ciò che lasciamo in eredità alle nuove generazioni, non può essere considerata soltanto come la conseguenza diretta della maggiore o minore propensione di istituzioni pubbliche, centrali o periferiche, più o meno sensibili alla tutela ambientale. Non v'è dubbio alcuno: la somma delle emergenze che subiscono oggi i territori della nostra regione in modo particolare deriva da gravi ed oggettive disattenzioni e responsabilità di un'intera classe dirigente, incancrenitesi negli ultimi 40 anni. Anzi è proprio sulla mancata preservazione strategica del nostro notevole ed invidiabile patrimonio di biodiversità che è misurabile, forse, il risultato più negativo di ciò che in tanti non esitano a definire il fallimento del regionalismo».

A parlare è il sindaco Basilio Ferrari che, nell’annunciare la manifestazione, ha rimarcato il ruolo e l’impegno delle istituzioni locali per «l’edificazione di una società, da una parte, meno propensa allo spreco ed alla produzione di rifiuti e, dall'altra, più attenta alla cura degli spazi e della salute pubblica, delle risorse naturali e del mondo in cui vive e vivono i propri figli va vissuto come esercizio civico ed anche spirituale da praticare, suggerire ed emulare ogni giorno».

Dal pomeriggio fino a sera, in collaborazione con “Ecologia oggi” e con diverse associazioni di volontariato, saranno installati sul Lungomare, degli stand promo-informativi presso i quali sarà distribuito materiale divulgativo e di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata porta a porta. Sono previste diverse altre iniziative di coinvolgimento ed animazione, finalizzate a rafforzare il senso e la mission dell'evento dedicato all'importanza dell'educazione ambientale e che si concluderà con il concerto dei Tiromancino, storico gruppo musicale fondato nel 1989 dal cantante Federico Zampaglione, in piazza IV Novembre.