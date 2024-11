In scena il 25 agosto, al Quadrato Compagna-Schiavonea, una nuova commedia all’interno del Premio Ausonia

Ultimo appuntamento con la III edizione della “Mostra Nazionale d’Arte del Teatro amatoriale Italiano” con lo spettacolo “ 'O segreto” di “Associazione Il trifoglio – Arte, cultura e solidarietà” di Avellino, per il testo e la regia di Enrico Galloro.

Lo spettacolo

In un convento napoletano di Clarisse aleggia un segreto che tormenta la madre superiora. La monaca si caratterizza per la sua “ipocondria”, patologia che crea equivoci producendo gag e ilarità tra le suore bizzarre suore. Frequentano l’austero luogo uno stravagante confessore ed un attento e tollerante medico comprensivo soprattutto nei confronti dell’ipocondriaca superiora.

L’inaspettata ed improvvisa visita di un prelato in veste di inquisitore per far luce sul “segreto”, produce scompiglio tra le monache turbando la loro serenità, facendo scaturire comiche situazioni nel momento in cui esso è svelato. Si viene cosi a sapere che la madre superiora prima ha avuto un passato importante. Da qui una serie di nuova altre scoperte, con situazioni e incontri che porteranno a un inaspettato epilogo.

Ideatori della manifestazione

Fita – Comitato provinciale Cosenza (Federazione italiana teatro amatori) con il patrocinio della Provincia di Cosenza.

Le amministrazioni comunali di Corigliano Calabro, Oriolo, Rossano e Cassano all’Ionio; Unpli Rotary Distretto 2100 – Corigliano, Rossano, “Sybaris”. A curare la direzione artistica del festival, il presidente Fita Comitato provinciale Cosenza, Antonio Maria D’Amico.

!banner!

Il premio Ausonia

Ha visto la luce tre anni fa grazie a D’Amico e questo anno diventa “Mostra del Teatro Amatoriale – Premio Ausonia”. Si articola in tre sezioni: Premio Ausonia; Premio Miglior regista e Premio per il Teatro Popolare e di tradizione. L’edizione 2017 si svolgerà nei quattro grandi centri che compongono la Piana di Sibari: Corigliano Calabro, Rossano, Oriolo e Cassano all’Ionio e che rappresentano le porte d'accesso del Quadrato Compagna. In scena, 16 compagnie teatrali amatoriali italiane che si contenderanno il primo premio. A valutare le migliori produzioni una giuria di esperti del settore