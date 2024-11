Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha presentato il progetto del nuovo stadio che sarà intitolato all'idolo dei tifosi scomparso pochi mesi fa

"Un grande disco luminoso che emerge e si stacca, come forte elemento prospettico, incastonato su una grande piazza a due livelli. Questa sarà la prossima importante opera pubblica sulla quale punteremo: il Nuovo Stadio “Gigi Marulla”. E' Il sindaco Mario Occhiuto che attraverso la sua pagina facebook, ha presentato il progetto del nuovo stadio che sarà intitolato all'idolo dei tifosi scomparso pochi mesi fa.



"Il calcio è un importante strumento di marketing e promozione del territorio - scrive il promo cittadino di cosenza in un lungo post - su cui è necessario investire. Ora che abbiamo riportato Cosenza al centro dell'attenzione con opere di riqualificazione e con tanti eventi, dobbiamo insistere con azioni che possano potenziare la vocazione turistica della città con grosse ricadute in ricchezza sul territorio, per la necessità che abbiamo di creare lavoro e nuova occupazione".



Occhiuto continua spiegando che i primi schizzi progettuali con la definizione dei volumi e delle funzioni sono già pronti. Il nuovo "Gigi Marulla avrà una capienza di 16.000-18.000 persone, con percorsi accessibili per i disabili e zone dedicate in ogni area. La pista di atletica sarà eliminata. Nel primo anello, sotto le tribune, zona dedicata al merchandising e alla vendita di prodotti artigianali ed enogastronomici locali. Previsti salotti vip e sala stampa super attrezzata. All’interno anche un Museo dedicato alla storia del Cosenza, dove saranno esposti i trofei, le maglie dei calciatori più importanti, foto storiche. Un’altra zona sarà invece adibita a ludoteca per i più piccoli, per offrire un servizio ai tanti genitori. Due piazze: una in parte interrata per il parcheggio attrezzato e verde, sfruttando le differenze di quota da Piazza Bergamini a Viale Magna Grecia, che ospiterà circa un migliaio di auto; l'altra in superficie, pedonale e unita all'attuale piazza Bergamini, da dove emergerà la grande architettura a disco (luminoso con cambio colori nelle ore serali) del nuovo Stadio. Le auto attraverseranno su via degli Stadi la piazza soprastante grazie ad un sottopasso, in modo da collegare in quota la piazza pedonale del nuovo Stadio con Piazza Bergamini".



"E’ allo studio - spiega ancora Occhiuto - anche la possibilità di utilizzare lo stadio per allestimento di spettacoli e concerti, grazie anche alla copertura che verrà assicurata all'occorrenza da tensostrutture a velarium. All’esterno un’ampia piazza pedonale a disposizione dei cittadini, ospiterà anche alcune sculture artistiche. La riduzione della struttura e una più efficace distribuzione dei posti consentirà ai tifosi di avere una visuale della partita ottimale da ogni punto, con una distanza dal campo di gioco dai 7 ai 9 metri, e contribuirà a creare un forte spirito di sostegno alla squadra. Dobbiamo garantire al Cosenza anche un campo di allenamento adatto per metterla in condizioni ideali per poter fare bene. Una struttura efficiente e di forte connotazione identitaria, di grande qualità architettonica, è fondamentale per squadra, per la promozione della città e per la riqualificazione fisica e rigenerazione sociale del quartiere di San Vito" .