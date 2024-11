L’evento mira ad aiutare i ragazzi dell’ultimo anno delle superiori a scegliere il percorso universitario più adeguato

Entrare in contatto con i più importanti atenei italiani ed esteri, con le più avanzate scuole di specializzazione e con istituzioni legate al mondo della formazione. E’ questo lo scopo di OrientaCalabria, la fiera sull’orientamento universitario e professionale curata dall’associazione Aster e ospitata a Lamezia Terme per tre giorni. Un’opportunità culturale la definisce Anna Brighina, presidente dell’associazione e coordinatrice dell’evento, rivolta agli studenti dell’ultimo anno delle superiori.



Troppo spesso chi ha in mano un diploma non ha le idee abbastanza chiare da potere decidere un percorso che inevitabilmente potrebbe condizionare la sua vita e il suo futuro; non solo gli anni a venire da passare sui libri, ma anche le opportunità di lavoro che potrebbero arrivare o non arrivare.



Per Brighina si tratta di riuscire ad offrire un orientamento mirato che possa tenere conto della personalità e della capacità di ognuno. La manifestazione che da dieci anni si tiene di consueto tra Sicilia e Sarderna, è stata patrocinata dallo Stato Maggiore della Difesa con l'Esercito Italiano, la Marina Militare, l'Aeronautica Militare e i Carabinieri. E poi anche la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato”.