L'attrice sarà la madrina del cineforum e riceverà anche due premi. Una serata che porta avanti la causa della raccolta fondi per il reparto di oncologia pediatrica di Cosenza in collaborazione con l’Associazione Italiana Contro le leucemie linfomi e mieloma

Ornella Muti aprirà la saletta di proiezione del festival CineIncontriamoci, in programma per questa sera, sabato 26 agosto alle 21. il cineforum che si svolge ad Acri, nel Cosentino, torna per la sua XIII edizione, con il patrocinio del consiglio regionale della Calabria.

«Erano anni che desideravamo avere come madrina Ornella Muti e finalmente quest’anno potremo far scorrere tutti i fotogrammi che abbiamo nel cuore per quella graziosa timidezza un po’ sfuggente che ha accarezzato l’anima di tanti registi come Francesco Rosi, Ettore Scola, Mario Monicelli, Marco Ferreri e la galleria di film pop che tutti abbiamo visto. Sarà come prendere per mano la nostra innocenza e uscire dal telo bianco del cinema per incontrarla». Ha affermato attraverso una nota il direttore artistico della manifestazione Mattia Scaramuzzo

E dal sogno collettivo, all’impegno civile, la mano è sempre ben salda. Sarà la stessa attrice romana – che riceverà il premio Cineincontriamoci, realizzato dal maestro orafo Domenico Tordo - a sostenere la causa della raccolta fondi per il reparto di oncologia pediatrica di Cosenza in collaborazione con l’Associazione Italiana Contro le leucemie linfomi e mieloma (AIL). «La cooperazione e il grande spirito di solidarietà che è uno dei tessuti sociali del Sud Italia - prosegue Mattia Scaramuzzo - sarà il motore per nutrire la ricerca scientifica a fare continui progressi aiutando concretamente i pazienti della sezione di oncologia pediatrica di Cosenza».

Per l’occasione, il maestro orafo Gerardo Sacco, consegnerà alla Muti una sua creazione, appositamente realizzata per questa circostanza. Il medico chirurgo Sebastiano Vaccarisi, invece, riceverà invece il Premio Calabria d’autore, dedicato alle eccellenze regionali distintesi nei campi più diversi; all’attrice Ilaria Rossi andrà invece il Premio Calabria nel cuore. Madrina della serata, condotta dal giornalista Piero Cirino, sarà Manola Federico.

Tra gli ospiti anche il colonnello dell’esercito Carlo Calcagni, fresco di cittadinanza onoraria di Acri, che interverrà in collegamento video, essendo impossibilitato a essere fisamente presente all’iniziativa. Cineincontriamoci in questa occasione sarà aperta dall’esibizione dell’aerial artist Mayra Rago, mentre gli intermezzi musicali saranno curati dai maestri Andrea Marchese, Giovanni Azzinnari e Giovanni Reale.