Il piccolo centro nel Cosentino è stato scelto come set per la serie tv “Trust” con un cast stellare

Il Borgo di Orsomarso diventa un set cinematografico. Per le proprie bellezze naturalistiche , architettoniche e ambientali è stato scelto come location dal regista Premio Oscar Danny Boyle per girare, assieme ad un cast stellare, la serie tv “Trust”. Ambientata nel 1973, racconta la storia dell’ erede di un impero petrolifero, John Paul Getty III, rapito dalla ‘ndrangheta per ricavarne un cospicuo riscatto.

La fiction, interpretata da attori del calibro di Donald Sutherland, Hilary Swank, Harris Dickinson, Brendan Fraser e l’ italiano Luca Marinelli, avrà un’eco planetaria e rappresenta una grande opportunità di promozione per il suggestivo comune dell’alto Tirreno cosentino. Ne è convito il sindaco Antonio De Caprio, tra i promotori in comune di un incontro moderato dal giornalista Valerio Caparelli che ha visto la partecipazione di Enzo Sisti, della Lotus Production e di Giuseppe Citrigno, presidente della Calabria Film Commision. Cinema e territorio calabrese si confermano un felice binomio.

Erica Cunsolo