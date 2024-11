A Reggio Calabria tutto pronto per il colossal sulla vita e i miracoli di San Francesco di Paola, con le firme più prestigiose del musical italiano e un cast eccezionale di circa sessanta personaggi, tra attori, cantanti e ballerini

Dopo il successo di Promessi Sposi, Romeo e Giulietta e Notre Dame De Paris, Ruggero Pegna presenta a Reggio Calabria un’altra grande opera musicale: “Francesco de Paula”, un colossal sulla vita e i miracoli di San Francesco di Paola, con le firme più prestigiose del musical italiano e un cast eccezionale di circa sessanta personaggi, tra attori, cantanti e ballerini. L’Opera andrà in scena al Palacalafiore il 24 e 25 novembre con spettacoli serali alle ore 21.00 e mattutini per le scuole alle ore 10.30.

Numerosi istituti scolastici di tutta la regione hanno già confermato la partecipazione, trattandosi peraltro della prima imponente produzione di uno spettacolo dedicato al Santo Patrono della Calabria, ricordato per i suoi miracoli, primo fra tutti l’attraversamento sul suo mantello dello Stretto, da Catona a Messina. Il nuovo gigantesco allestimento dell’opera scritta dal maestro Francesco Perri si avvarrà della scenografia di Bruno Garofalo, coreografie di Stefano Bontempi, costumi di Silvia Polidori, regia di Marco Simeoli, direttore di produzione Lucio Mazzoli, che ha già curato lo spettacolare allestimento dei Promessi Sposi.

Un cast straordinario

Straordinario il cast, con il bravissimo Renato Campese, storico attore teatrale italiano, nei panni di San Francesco, Marco Manca, fino ad ora nel cast di Notre Dame De Paris, il giovane Francesco, Lalo Cibelli, il Virgilio della Divina Commedia, sarà il Diavolo. Il soprano Annalisa Sprovieri vestirà i panni della mamma di San Francesco, Alessandra Fallucchi, suora Spencer nel film “The Young Pope” di Paolo Sorrentino, sarà Brigida, sorella di San Francesco, Francesco Castiglione, che ha al suo attivo “Un passo dal cielo”, “Che Dio ci aiuti”, “Don Matteo 10”, interpreterà il ruolo di padre Paolo Rendace, Daniele Derogatis, il Casanova dell’omonimo musical, sarà fra' Nicola. Ed ancora nel ricco cast: Davide Carpino (frà Angelo), Mirko Iaquinta (fra' Giovanni), Francesca Lazzaro (donna rossa), Sergio Del Prete (Re di Napoli), Chiara Ricca (Angelo), Andrea Tanzillo (cantante napoletano), Vito Aquino (pescatore), Matteo Volpotti (frate Nicola giovane). Ben ventidue i ballerini, nove dei quali selezionati nel corso di un’audizione in Calabria.

!banner!

Gli spettacoli

Oltre agli spettacoli serali alle ore 21, come è noto sono previste due repliche alle ore 10.30 al prezzo ridotto di euro 14 a studente, con la gratuità per un docente accompagnatore ogni 15 studenti. Una formula vincente, basata innanzitutto su allestimenti eccezionali, che ha già portato a Reggio nelle precedenti Opere oltre trentamila ragazzi. Raggiunto anche un accordo di partnership con la Cooperativa Cisme, che ha inserito l’evento tra gli appuntamenti del XII Salone dell’Orientamento per studenti, che si svolgerà in quei giorni a Reggio.

Per informazioni e prenotazioni, gli istituti interessati possono telefonare allo 0968441888, oppure scrivere a info@ruggeropegna.it per richiedere le apposite schede di partecipazione riservate alle scuole. Allo stesso numero devono rivolgersi anche i gruppi di almeno venticinque persone per gli sconti sul prezzo dei serali. Per questi spettacoli delle ore 21.00, la prevendita è già regolarmente in corso nei punti abituali e Ticketone (Reggio Calabria: B'Art, a fianco Teatro Cilea, tel. 0965332908 e Media World, Via Nazionale-S.S. Ionica, tel. 0965738211).

I commenti dei promotori

“E’ un altro colossal che a nulla a che vedere con altri spettacoli portati in giro su San Francesco – ha affermato Ruggero Pegna - con musiche, canzoni, immagini e scene stupende. Uno spettacolo che si ispira alle più note produzioni di opere musicali e si avvale dei maggiori esperti italiani del genere, dal regista Marco Simeoli allo scenografo Bruno Garofalo, dalla costumista Silvia Polidori al coreografo Stefano Bontempi. Davvero un’ opera spettacolare, oltre che emozionante e commovente!”.

“Francesco de Paula” chiuderà la trentunesima edizione di “Fatti di Musica”, festival rassegna del miglior live d’autore italiano, con il patrocinio del Comune di Reggio nell’ambito di “Alziamo il sipario” e la collaborazione della Regione Calabria (Eventi storicizzati).