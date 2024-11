Sarebbe dovuta andare in onda a febbraio, probabilmente non la vedremo neanche in autunno. Tra le fiction inserite nel palinsesto Rai per la stagione televisiva 2018-2019 presentato ieri, manca all’appello quella girata a Riace sulla storia di Mimmo Lucano, interpretata da Beppe Fiorello. La messa in onda di “Tutto il mondo è paese”, film diretto da Giulio Manfredonia e prodotta da Rai Fiction, non figura nei piani della tv di stato, almeno per quest’anno.

Un mese fa era stato lo stesso primo cittadino riacese attraverso una lettera a chiedere lumi al Cda di Viale Mazzini. «Pare che la programmata trasmissione della fiction relativa al modello di accoglienza di Riace sia stata sospesa a causa di un'interrogazione parlamentare relativa ad indagini in corso nei miei confronti – scriveva Lucano - Su tali indagini è sufficiente osservare che una prima relazione ispettiva della Prefettura di Reggio Calabria, che ha mosso rilievi sul modello-Riace, è stata completamente smentita da due successive relazioni ispettive, sempre della Prefettura di Reggio Calabria, che hanno concluso in senso del tutto favorevole».

L’interrogazione parlamentare a cui il sindaco fa riferimento è quella presentata dall’allora senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, il quale si era chiesto se fosse stato opportuno «tasmettere una fiction che esalta un personaggio coinvolto in un’indagine». Pochi giorni fa su Twitter, lo stesso Beppe Fiorello, a proposito di Mimmo Lucano, si è espresso così: «A tutti quelli che dicono cose senza aver mai messo un piede a Riace dico: andate a conoscere di persona quest’uomo e capirete».

