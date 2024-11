Un ciclo di ricerca corporea e vocale, con incontri a cadenza settimanale e la possibilità, durante l’anno, di seminari residenziali

Il 25 novembre alle 11 presso il Parco delle giovani idee e della legalità, nella struttura del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, verrà presentato il progetto pilota “Il corpo- il respiro- la voce umana” che inaugurerà un ciclo di ricerca corporea e vocale, con incontri a cadenza settimanale di almeno due ore e la possibilità (durante l’anno) di seminari residenziali. Lo comunicano i responsabili dell'iniziativa tramite comunicato stampa.

Il progetto nasce da un’idea di Salvatore Belfiore, comunicatore, ricercatore vocale e fondatore dell’Associazione Culturale GALA – Messaggi Consapevoli e Lucia Bianchi archeologa e artista performativa (in arte LuBi) in collaborazione con il Cantiere teatrale Confine incerto di Emi Bianchi. Tali incontri che verranno ospitati nella cornice del Parco Della Biodiviersità di Catanzaro, rientrano in un progetto più ampio di ricerca e sperimentazione artistica sulla voce umana e le sue potenzialità e hanno incontrato da subito, la benevolenza della dirigente del Parco Rosetta Alberto. Noi promotori del progetto - si legge in nota - ci auguriamo che questa occasione di valorizzazione e fruizione negli spazi del parco gestiti dalla Provincia, possa contribuire al clima del “nuovo rinascimento” culturale, per il quale, il Parco della Biodiversità Meditarranea, rappresenta un unicum Europeo.

Le arti tutte costituiscono chiavi “vive” di “riscrittura” territoriale e “animica” di un luogo ed è proprio questo lo spirito che ci ha spinto, ormai da anni, a ritornare in Calabria per investire nel nostro territorio che in passato è stato respingente nei confronti delle realtà artistiche “giovani” e sganciate dalle solite logiche clientelari.

Il Laboratorio di ricerca che verrà inaugurato mercoledì 30 novembre alle 17, è aperto a tutti e non prevede specifiche competenze artistiche e/o performative.