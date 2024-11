La serata dedicata al cantautore genovese si terrà al cinema Moderno alle 21.00

Giovedì 30 aprile al cinema ‘Moderno’, serata dedicata al cantautore genovese con giovani artisti e musicisti calabresi. Tra gli ospiti, lo scrittore Luigi Viva, autore di ‘Non per un dio ma nemmeno per gioco – Vita di Fabrizio De André: uno dei testi fondamentali sull’opera del cantautore.

All’appello hanno risposto una serie di artisti e musicisti della nouvelle vague calabrese: un filo rosso li lega a De André; il desiderio di partire dalle proprie radici per esplorare un comune sentire mediterraneo, alla ricerca di orizzonti poetici e creativi sempre diversi.

Nel nome di Faber, a Vibo Valentia, mescoleranno suoni, parole, emozioni di un sud che non ci sta ad essere periferia artistica, ma ha le carte in regola per giocare da protagonista la sfida della ‘word music’.

Gli ospiti offriranno una rilettura personale dei brani di De André.

Ci saranno artisti di ricerca popolare come: i Quartaumentata, i Parafonè, gli Arangara, e Francesca Prestia. E ancora: giovani cantautori come Scarda ed Emilio Sorridente; interpreti come Natalia Saffioti , Ilenia Surace e Domenico Barreca; attori di teatro come Dario Costa, Paolo Cutuli e i Guitti.

La serata è patrocinata dal Sistema Bibliotecario Vibonese, con la direzione artistica e l’organizzazione di Maria Teresa Marzano. “Ho voluto che fossero presenti questi artisti – ha detto Marzano – per sottolineare il rapporto profondo che c’è tra la musica e le lingue locali e l’opera del maestro genovese. Fabrizio De André ha nutrito sempre un forte interesse nei confronti delle musiche del mondo, e quella del 30 aprile sarà l’occasione per verificare in che modo alcuni tra i migliori artisti della regione hanno affrontato, piegandolo senza snaturarlo, il repertorio di Faber”.