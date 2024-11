In provincia di Catanzaro due intense giornate all'insegna della cultura

Catanzaro, Giunge alla sua terza edizione il Festival del Libro di Pentone.

Inserito all’interno del Penton Fest, il calendario degli eventi estivi comunali patrocinato dalla Regione Calabria, il Festival del Libro prenderà inizio giovedì nella frazione Visconte, alle ore 21, e venerdì si terrà a Pentone, al medesimo orario.

Presenterà la serata a Visconte la poliedrica Irene Amoroso e leggerà parte degli scritti in presentazione la first lady Loredana Paonessa; a Pentone, invece, condurrà i lavori la giornalista televisiva di RTC Donatella Soluri.

Ospiti d’onore a Visconte saranno gli scrittori: Domenico Iannantuoni, originario di Foggia e presidente nazionale del Comitato No Lombroso, la cui prefazione del libro in presentazione e’ stata scritta dal sindaco di Motta Santa Lucia, Amedeo Colacino, che pure interverrà ai lavori; l’avvocato Ludovico Antonio, la giornalista Daniela Rabia, la professoressa Olga Fotino ed il sindaco di Satriano Michele Drosi.

A Pentone, venerdì, partendo dai testi di politici, amministratori e professionisti calabresi, quali l’onorevole Nicodemo Nazareno Oliverio, l’onorevole Franco Laratta, il sindaco Leopoldo Chieffallo, l’onorevole Giuseppe Soriero ed il Presidente emerito della Corte di Cassazione Romano De Grazia, fondatore del Centro Studi Lazzati, si discuterà degli ultimi venti anni di traguardi raggiunti - e non - in terra di Calabria.

Una due giorni all’insegna della cultura perché «anche tramite essa si possono scuotere le coscienze», come dichiarato dalla consigliera comunale Giuditta Mattace, organizzatrice dell’evento per conto dell’Amministrazione comunale in collaborazione con Rita Tulelli, presidente dell’Associazione culturale Universo Minori.