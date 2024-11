Peppino Mazzotta, regista, autore teatrale ed attore noto al grande pubblico per l'interpretazione del ruolo dell'ispettore Fazio nella serie tv del Commissario Montalbano ma anche per altre apparizioni di spessore come nel film Anime nere, è stato insignito della cittadinanza onoraria dal Comune di Domanico, dove nacque nel maggio del 1971.

Deliberazione unanime

Il prestigioso riconoscimento è stato conferito con deliberazione unanime del consiglio comunale svoltosi nella serata di ieri, 31 maggio «per aver contribuito - questa la motivazione - con la sua attività artistica, di assoluto rilievo, a dare onore, lustro e prestigio alla nostra piccola comunità e ad elevare il senso di appartenenza dei domanichesi». Nei prossimi giorni il sindaco Gianfranco Segreti-Bruno concorderà con Mazzotta la data in cui convocare la seduta straordinaria del civico consesso in cui svolgere la cerimonia di consegna della pergamena ricordo.