Musica, dibatitti e arte all’insegna della riflessione e dell’integrazione tra i popoli

Si terrà dal 5 al 9 agosto a Pianopoli, nel lametino, la settima edizione del Calafrika Music Festival. Un evento, organizzato dall’associazione MigrAzione, volto a favorire l’integrazione e a sensibilizzare su tematiche come l’emigrazione. Un tema sempre più sentito, un fenomeno che sempre di più assume i contorni dell’emergenza, anche alla luce delle centinaia di sbarchi delle ultime settimane. Approfondire le tematiche dei fenomeni migratori e stimolare una riflessione informata, critica, mai urlata ma sana, sarà il leit motiv dell’evento su cui poi si incastoneranno musica, street art, laboratori, incontri, proiezioni e dibattiti . Ancora non sono stati svelati i nomi degli artisti che animeranno le cinque giornate. Quel che è certo che è che si tratterà come sempre di artisti di calibro internazionale

A tirare le fila come ogni anno l’associazione MigrAzione che fin dalla sua costituzione è stata attenta a considerare i processi di trasformazione del fenomeno migratorio in Italia e in Europa, senza mai perdere di vista lo stretto rapporto tra la dimensione macro-globale delle migrazioni e il loro radicarsi all'interno di precisi contesti locali.