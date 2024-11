Festeggiato il decennale del gruppo teatrale con Manuel Frattini ospite d'onore

Pinocchio approda sul palco del Rendano con quattro spettacoli nel giro di tre giorni, compresi due matinée dedicati alle scuole. Il musical firmato da Saverio Marconi è portato in scena dalla Compagnia delle Alghe, con il patrocinio della Fondazione Collodi, per festeggiare i dieci anni di attività del gruppo teatrale originario di Cerisano. Ospite d’onore Manuel Frattini, acclamato interprete del burattino per oltre 500 repliche.