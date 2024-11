Premio alla carriera per l’attore romano e grande entusiasmo per l’arrivo del cantautore reggino Rosario Canale

Il “Palizzi International film festival", condotto da Marco Scialpi e dal direttore artistico Giacomo Battaglia, ha ospitato l’attore Pippo Franco e il cantautore Rosario Canale.

Due ore di intervista in cui Pippo Franco ha parlato di come è nata la sua carriera di attore, del ruolo dei social network nella società moderna, della consapevolezza dell’esistenza di Dio, del suo tifo calcistico per la Roma e del cambiamento nella storia del cinema determinato dal film “Ladri di biciclette” di Vittorio De Sica.

Rosario Canale si è confessato al pubblico di Palizzi, raccontando i suoi inizi da cantautore, il recente connubio con Lorenzo Fragola e la sua partecipazione ad “Amici”. Poi ancora esibizioni e musica dal vivo.



I premi



Il Comune di Palizzi e la comunità ellenica della Calabria “Megali Ellada”, col sindaco Walter Scerbo e Luciana Ruggeri, hanno consegnato a Pippo Franco un premio alla carriera per le sue straordinarie qualità artistiche.

Un riconoscimento anche a Rosario Canale, premiato da Gigi Miseferi con il simbolo del festival, la tartaruga Isotta. Sul palco nell’occasione sono saliti anche il regista Augusto Zucchi e il giornalista Andrea Radic, vicedirettore di “Italiaatavola”, media partner di questa edizione del Festival.

La terza serata sarà dedicata al regista napoletano Pasquale Squitieri, recentemente scomparso, con la proiezione del tanto discusso film “Li chiamarono..briganti”. Ospiti del salotto di Giacomo Battaglia, coadiuvato nella conduzione dall’attrice rumena Vasilica Gavrilas Burlacu, lo storico Pasquale Amato e il critico cinematografico Nicola Petrolino