Inizia il corso di attività motoria indirizzato alle persone over 50 promosso dall’Accademia Nazionale della Cultura Sportiva e sostenuto dall’amministrazione comunale di Pizzo

Il progetto ha già riscosso notevole successo nella precedente edizione con oltre 70 iscritti e questo anno ripromette grandi adesioni. Ogni quota di iscrizione avrà il costo di 7 euro e un canone mensile di 15 euro, cifre davvero irrisorie se si pensa al tipo di servizio che viene offerto, supportato anche da un contributo finanziario del comune che permette di mantenere i costi bassi per gli aderenti.

Come iscriversi

La campagna di iscrizione parte il 6 ottobre, con l’invito a presentarsi nella sala consiliare del Comune di Pizzo dalle ore 9:00 alle 12:00, e dalle 16:00 alle 19:00, con codice fiscale e documento di indentità. Qui, la coordinatrice locale del progetto, Anna Pintimalli, raccoglierà le adesioni e offrirà informazioni sui corsi, che oltre a prevedere sessioni settimanali di attività ginnica, sono arricchiti anche da tornei e momenti di socializzazione alla scoperta delle risorse culturali del territorio.

«Il progetto – ha spiegato l’assessore alla Cultura, Cristina Mazzei - non si esaurisce nella promozione dello sport e di stili di vita salutari tra quelli che gli stessi organizzatori definiscono “super-adulti”, ma ha anche un approccio fortemente scientifico, che consente la raccolta e l’elaborazione di dati preziosi per la ricerca in campo geriatrico. Come Amministrazione, dunque, siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa, che riscuote sempre maggiore interesse tra i nostri cittadini più maturi».

I risvolti accademici derivano dalla collaborazione dell’Ancs con diverse Università italiane, oltre al coinvolgimento dell’Ordine dei medici e del Coni, con l’obiettivo di migliorare la prevenzione e la cura delle patologie croniche tipiche della terza età, innalzando gli standard di qualità della vita attraverso lo sport e una maggiore possibilità di socializzazione