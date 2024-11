«Più di uno stadio, più di un palasport, più di un festival, molto più di un concerto. Jova beach Party è una città temporanea, un villaggio sulla spiaggia, un nuovo format di concerto, un happening per il nuovo tempo. Jova beach party è la spiaggia. C’è il mare, la musica, la gente, la vita». È descritto così, sul sito della Trident Music, l'evento cult della stagione estiva 2019, che a partire da oggi pomeriggio alle 16 farà tappa anche a Praia a Mare, di fronte all'isola Dino. La manifestazione che riporta alla consolle Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è il più pubblicizzato, seguito e atteso degli ultimi tempi. Nella città altotirrenica, l'impresa di ospitarlo è riuscita all'assessore al Turismo, allo Spettacolo e alle attività Produttive della città, Antonino De Lorenzo, che nella sua breve ma intensa carriera politica ha già portato a casa risultati importanti per il turismo locale, come la Bandiera Blu di punta Fiuzzi, la prima nella fascia tirrenica cosentina, e diverse tappe del Giro d'Italia. A Praia a Mare, in giornata, è atteso l'arrivo di ulteriori 25mila persone.

Uragano Jovanotti

L'evento musicale più atteso dell'anno, sembra non aver lasciato nulla al caso. Pur non essendoci un'area dedicata, anche i bambini potranno assistere al concerto (è consigliabile l'uso delle cuffie antirumore) e quelli di età inferiore agli 8 anni entreranno gratis. Particolare attenzione anche per l'ambiente. Ogni tappa del tour è stata organizzata con l'aiuto del Wwf e nell'area sono stati installati numerosi bidoni per la raccolta dei rifiuti, che saranno addirittura differenziati.

Disabili in zona privilegiata

Anche i disabili (anche loro entreranno gratis) saranno una priorità. «Lorenzo Jovanotti considera da sempre la battaglia per la parità di diritti per i portatori di disabilità prioritaria - è scritto ancora nel sito - e in ogni tour ha fatto tutto il possibile per allargare i margini di accessibilità. E anche stavolta tutto è stato progettato tenendone conto fin dall’inizio». Ci sarà infatti un piano logistico di allestimento dello spazio. In tutte le spiagge è stata predisposta una pedana destinata alla persone con disabilità in posizione privilegiata, nella zona più vicina al palco.

Acquisti in Token

I token sono la moneta del Jova Beach Party e hanno un valore di 3 euro l’uno, ma perfettamente divisibile. I token potranno essere acquistati sia alle casse all’esterno che all’interno del villaggio e potranno essere utilizzati per gli stand di "food & beverage", che accetteranno solo token.

Cosa non portare

Altra priorità del Jova Beach Party è la sicurezza e pertanto le regole applicate all'ingresso sono simili a quelle degli aeroporti. Non si potranno introdurre nell'area caricabatterie, ma si potrà ricaricare il cellulare all'interno di appositi stand, e sarà possibile introdurre una sola bottiglietta d’acqua da 0,5 litri ma senza tappo. E severamente vietato introdurre nell'area: caschi, valigie, trolley, borse, zaini più grandi di 15 litri di capienza; bombolette spray (esclusi antizanzare, creme solari di piccole dimensioni); bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro; borracce di metallo, thermos; introdurre animali di qualsiasi genere e taglia; bastoni per selfie, treppiedi, ombrelli e aste, ombrelloni, sdraio, maschera e boccaglio, pinne; penne e puntatori laser, droni e aeroplani telecomandati, strumenti musicali, apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine fotografiche professionali o semiprofessionali, videocamere, gopro, iPad, tablet, computer portatili e powerbank.

Non sono ammesse anche biciclette, skateboard, pattini e overboard, tende e sacchi a pelo, trombette da stadio, armi, materiali esplosivi, fuochi d’artificio, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene, coltelli o altri oggetti da punta o da taglio, sostanze stupefacenti, sostanze nocive, materiale infiammabile e qualsiasi genere di spray urticante.

Info e scaletta

I cancelli saranno aperti a partire dalle ore 14, mentre la musica inizierà dalle 16 con gli ospiti nazionali e internazionali: Afrotronix Live, Devon and Jah Brother, Giorgio Poi, Ackeejuice Rockers, Tarantolati di Tricarico e Voodoo Sound. Jovanotti salirà sul palco alle 20.30 accompagnato dalla sua storica band: Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi e Leo Di Angilla. La probabile scaletta musicale: Salvami; Il più grande spettacolo dopo il Big Bang; Ciao mamma; Estate; Nuova era (con Dardust); Luna di città d’agosto (con Dardust); Megamix; Sabato; L’ombelico del mondo; Bella; Quelli che benpensano (Frankie Hi-Nrg Mc cover); Rock This Way (Run DMC-Aerosmith cover); Muoviti muoviti; Non m’annoi; Tensione evolutiva; Penso positivo; A te; L’estate addosso; Ti porto via con me; Ragazzo fortunato; Chiaro di luna; Fango. Nel corso della serata non mancheranno altri ospiti e tante sorprese.