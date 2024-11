A Corigliano, domenica, la serata finale. Il riconoscimento Impegno per il Teatro sarà consegnato all'artista Valerio Morigi

La rassegna teatrale “Quadrato in Scena” è stata, anche quest'anno, una delle esperienze artistiche e culturali più importanti per tutto il territorio. L'assessore al turismo al comune di Corigliano Alessandra Capalbo coglie l'occasione per annunciare la II edizione del Gran Galà del Festival nazionale del Teatro amatoriale Quadrato in scena “Premio Ausonia”.

«La qualità degli spettacoli che il presidente della Fita provinciale Antonio Maria D’Amico – aggiunge l’assessore - ha messo in campo e la professionalità delle compagnie sono uno stimolo per l'esecutivo Geraci che continua ad investire in questo tipo di eventi culturali. Tutti gli appuntamenti in programma sono stati tra i più partecipati ed apprezzati di tutta la programmazione socio culturale estiva della Città del Castello Ducale».

L'evento che premierà la migliore compagnia teatrale sarà ospitata, anche quest'anno, nella prestigiosa cornice del Castello, domenica 4 settembre, alle 19.

Quest'anno il comune di Corigliano è stato gemellato con il comune di Oriolo che ha ospitato cinque delle otto compagnie in concorso e le quali concorreranno per il premio “La Portella”, una categoria speciale del Premio Ausonia con il quale si premierà la regia teatrale.

Ad aprire la serata sarà uno spettacolo di fuoco e una cartolina della città del Castello. A seguire verranno presentate le compagnie in concorso e la consegna del premio “Gradimento del Pubblico e Social” (Facebook). Nel corso della serata il direttore Rai, sede Basilicata, Fausto Taverniti si confronterà con l'artista Valerio Morigi al quale sarà consegnato il Premio Ausonia “Impegno per il Teatro 2016”.