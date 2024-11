Sarà l’imprenditore cosentino Sergio Mazzuca, noto gioielliere nonché presidente di Unionorafi Confapi Calabria ad essere premiato nell’ultima edizione di "Eccellenza di Calabria 2018" kermesse ideata dal Club per l’Unesco, presieduto da Nicodemo Vitetta. La cerimonia di consegna si svolgerà domenica 2 dicembre, alle ore 16.30, a Palazzo “Amaduri” di Gioiosa Jonica. Il premio di questa edizione è stato realizzato dalla scultrice internazionale Mariella Costa.

«Per capacità, impegno in diverse iniziative imprenditoriali, sociali e culturali - ha dichiarato il presidente Nicodemo - la scelta è ricaduta su Sergio Mazzuca. In particolare con la sua lungimiranza e voglia di fare, ha contribuito allo sviluppo sociale ed economico della regione». Sergio Mazzuca, dal suo canto, ha commentato: «Sono onorato e felice di ricevere questo prestigioso riconoscimento. Credo molto nelle potenzialità di questa terra, ragion per cui sarò sempre pronto a contribuire e sostenere tutte le iniziative che possano essere da volano per una Calabria positiva».

Nell’occasione sarà presentato il défilé "Scintille d'Autore" con le creazioni preziose di Scintille Montesanto e le collezioni degli orafi calabresi Gerardo Sacco e Pasquale Bruni, indossati dalle giovani modelle della locride. Il tutto sotto la direzione artistica del fashion designer Claudio Greco. Ad accompagnare la cerimonia di premiazione, sarà la splendida voce del giovane talento gioiosano Giovanni Khalifa.