L'evento, nato per ricordare il talento della grande interprete della canzone italiana, si terrà il 20, 21 e 22 ottobre

Una tre giorni dedicata alla musica. Entra nel vivo a Bagnara Calabra, il premio “Mia Martini”, evento in programma il 20, 21 e 22 ottobre al Palatenda, Piazza Municipio. A presentarlo, una madrina d’eccezione, la conduttrice tv Veronica Maya, con la partecipazione di Domenico Milani e Elena Morali.

Sul palco si esibiranno nomi noti nel panorama musicale italiano: Luca Napolitano, Fabio Curto, Ghaleb, Tanya Borgese, Walter Cordopatri, Santino Cardamone, Amedeo Minghi, Gaetano Curreri, Chiara Dello Iacovo e Roberto Vecchioni.

Il Premio venne istituito nel 1995 a Bagnara Calabra, città natia della grande interprete della canzone italiana, per volontà del regista Nino Romeo, a ricordo dell’amica scomparsa. Anni di grandi successi che hanno consentito a tanti talenti, anche emergenti, di essere apprezzati in scenari musicali più vasti. Una manifestazione che è entrata a far parte degli appuntamenti artistici culturali più importanti d’Italia e d’Europa.