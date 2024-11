Il medico italo-americano sarà ospite al Castello Aragonese di Reggio Calabria il 25 agosto alle ore 20:30

Istituito dall’associazione “Nuova Solidarietà” nel 1991, il premio “Nello Vincelli” è giunto ormai alla sua ventisettesima edizione quale riconoscimento ad una personalità calabrese che si sia distinta in Italia e nel mondo, non solo per qualità professionali ma soprattutto per quelle morali e per gesti concreti di solidarietà.

Ad essere insignito questo anno è il dottor Roberto Crea, chimico, ricercatore ed imprenditore calabrese, considerato un pionere delle biotecnologie, perché a 29 anni in California contribuì a una invenzione storica: l’insulina sintetica.

La motivazione con la quale è stato riconosciuto il Premio Vincelli è la seguente: “per la sua attività di ricercatore e per il suo processo innovativo e le sue applicazioni a carattere scientifico ed umano, e per aver dato lustro all’Italia intera ed in particolare alla Calabria dove ha portato i frutti dei suoi traguardi e riconoscimenti a carattere mondiale".

Il premio patrocininato della Fondazione Bonino-Pulejo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Presidenza della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, sarà allietato in un evento a cura dell'Associazione del Dialetto Calabrese “Il Grifo” con la partecipazione della cantastorie Valentina Balistrieri.