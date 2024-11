Il reportage sarà trasmesso questa sera alle 20.45 e in replica alle 23.00 sul canale 19 di LaC. Pipicelli: 'Il Premio Sila è un riconoscimento a chi promuove il nostro territorio con concretezza, con il lavoro'

Organizzata dall’associazione L’angolo 12, dall’Uncem, dal Parco nazionale della Sila e dai Comuni di Cotronei, San Giovanni in Fiore, Spezzano della Sila e Taverna, venerdì 13 novembre si è svolta la XXV^ Edizione del Premio Sila. Due sostanzialmente i fatti più importanti di questa edizione, la celebrazione dei 25 anni del premio e il fatto che dopo cinque anni la manifestazione torna a Cotronei in un teatro ristrutturato e riconsegnato alla cittadinanza del centro silano. Il Premio nasce con l’obiettivo di dare un riconoscimento a tutte quelle personalità che promuovono il territorio con il loro impegno e con le loro opere. Ai premiati è stata assegnata una targa realizzata dal M° orafo Michele Affidato che ormai da diversi anni è anche di presidente onorario del Premio. I premiati di quest’anno sono stati : Fausto Taverniti, dirigente della Rai e attuale direttore di Rai Basilicata; Giusy Versace, personaggio televisivo dell’anno e vincitrice dell’ultima edizione del programma Ballando con le stelle; Nuccio Caffo, amministratore delegato dell’omonimo gruppo imprenditoriale, i fratelli Emilio e Guerino Aiello, titolari dell’omonima industria di torrefazione, Nicodemo Librandi, imprenditore nel settore della produzione vinicola di Cirò Marina, Alfonso Drago, imprenditore cotronellaro nel settore dell’edilizia, Giuseppe Biafora albergatore e ristoratore sangiovannese e la Multiutility a2a, azienda elettrica che gestisce gli impianti idroelettrici calabresi di Cotronei e Catanzaro. Premio speciale anche per Mario Oliverio, primo presidente della Giunta regionale della Calabria di origine silana. Promoter storico dell’evento, Giuseppe Pipicelli.



“Il Premio Sila – ha spiegato Pipicelli – vuole essere un riconoscimento a chi promuove il nostro territorio con concretezza, con il lavoro. I vincitori (sono 9) diventano così ambasciatori del territorio, delle sue caratteristiche, delle sue eccellenze. “Il Premio è in crescita – ha aggiunto Michele Affidato – e sono onorato di poter condividere da 13 anni questa iniziativa con persone speciali, attive e che hanno a cuore il bene del nostro territorio”. “Riuscire ad arrivare a 25 anni – ha concluso Belcastro sindaco di Cotronei – è segno di grande serietà e lungimiranza da parte degli organizzatori. Ad un quarto di secolo questo Premio caratterizza un preciso luogo geografico e politico, culturale e turistico che è la Sila”. Questa sera alle 20.45 il reportage de L’Inviato Speciale, condotto dal direttore di LaCnews24.it, con interviste ad alcuni dei premiati e alle personalità presenti all’iniziativa.