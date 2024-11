Domenico Maduli tra i calabresi più apprezzati dalla comunità italo-canadese per l’attività del network che comprende anche la nostra testata giornalistica

Ottomila chilometri e non sentirli. Calabria e Canada sono uniti da un legame fortissimo, nato e consolidato in un passato di emigrazione, che ha dato al vasto paese nordamericano un cuore calabrese che pulsa oggi nella sua classe dirigente. Da queste premesse prende le mosse il Premio Telesio, promosso dall’associazione italo-canadese “La Piazza Punto D'Incontro Italian Social Club”, giunto ormai alla XI edizione.



A ricevere il prestigioso riconoscimento è quest’anno Domenico Maduli, editore del gruppo LaC, che negli ultimi tre anni è diventato un punto di riferimento dell’informazione nel mezzogiorno d’Italia, con due testate web, radio, un telegiornale regionale con tre edizioni quotidiane in diretta, trasmissioni di approfondimento giornalistico e un palinsesto televisivo di grande qualità e in continua crescita, in onda sul canale 19 del digitale terrestre.



Ma sopra ogni cosa, a caratterizzare il network, è il suo radicamento in Calabria e la capacità di diffondere ovunque il meglio di questa regione. Sono queste, in sintesi, le motivazioni dell’assegnazione del premio, che sarà consegnato questa sera al noto showman calabrese, Pino Gigliotti, autore del programma “Permette signora”, tra le trasmissioni più apprezzate dai nostri conterranei in Canada. Gigliotti ritirerà il riconoscimento a nome di Maduli, portando ai partecipanti il saluto dell’editore calabrese.



La cerimonia di assegnazione si terrà questa sera a Vaughan, in Ontario, dove a fare gli onori di casa sarà il primo cittadino Maurizio Bevilacqua. A ricevere il riconoscimento saranno anche il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, l’imprenditore napitino Pippo Callipo, Stefania Ambrogio, presidente Scintille Montesanto.

Ecco le loro dichiarazioni nelle interviste realizzate da Gigliotti, in attesa della premiazione: