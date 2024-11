Presentazione del primo Polo tecnico professionale della Calabria: l'Istituto Piria di Rosarno, capofila del Polo agroalimentare e dieta mediterranea

L'assessore alla cultura della Regione Calabria, Mario Caligiuri - informa una nota - e' intervenuto in videoconferenza alla presentazione del primo Polo tecnico professionale della Calabria: l'Istituto Piria di Rosarno, capofila del Polo agroalimentare e dieta mediterranea e diretto da Maria Rosaria Russo.

''I giovani calabresi - afferma Caligiuri - hanno da adesso ancora maggiori opportunita' formative legate allo sviluppo economico della regione. Questo conferma con i fatti e i risultati la centralita' della scuola nell'azione del Governo guidato da Giuseppe Scopelliti''. I partners coinvolti nel progetto sono 38, tra questi l'Universita' Mediterranea di Reggio Calabria, l'Universita' per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, l'Accademia della Dieta Mediterranea di Nicotera, la Coldiretti della Calabria, le aziende agricole Nesci (bergamotto) e Cannata (olio di oliva). Il Polo produrra' ''l'olio della legalita''' che sara' esportato in Canada grazie alla collaborazione di un altro partner: la Numace Trading INC di Gesualdo Mastruzzo. Le lezioni inizieranno nel mese di aprile con l'apertura di laboratori nelle tre scuole coinvolte: mini frantoio per l'olio d'oliva all'Istituto Piria di Rosarno e lavorazione degli agrumi e del melograno presso gli Istituti Boccioni di Reggio Calabria e Familiari di Melito Porto Salvo. Inoltre, e' previsto l'uso di terreni confiscati alla criminalita' per fare realizzare agli studenti microimprese e cooperative.

Le attivita' che si intendono prevedere riguardano la formazione continua, l'apprendistato e moduli aggiuntivi con l'Istituto tecnico superiore di Locorotondo, specializzato proprio sulla dieta mediterranea. Inoltre, e' previsto, per studenti e docenti, l'insegnamento qualificato delle lingue straniere (inglese, francese, spagnolo e russo). Infine si realizzeranno iniziative di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stages, sia in Italia che all'estero. ''Sono anche previste - aggiunge l'assessore alla cultura - attivita' di grande importanza che collegano realmente la scuola al mondo del lavoro, attraverso questo innovativo percorso di studi che si svolgera' in 11 Poli che coprono tutto il territorio della regione''. Nella formazione dei Poli tecnici e professionali si sono ritrovati praticamente tutti gli istituti turistici, alberghieri ed agrari, unitamente a oltre 100 aziende tra le piu' importanti del settore turistico ed agroalimentare, insieme a un partenariato di alto livello. Per realizzare queste attivita' la Regione Calabria ha impegnato 13 milioni di euro di fondi europei.