Il festival musicale quest’anno è ancora più corposo e si arricchisce di presenze internazionali

Svolta internazionale per la terza edizione dell’Alfa Romeo ColorFest presentato ieri a Lamezia Terme in conferenza stampa. Il festival, dedicato alla musica indipendente e non solo, approderà domenica nel parco Mitoio di Lamezia. Sotto la direzione artistica di Mirko Perri, Mario Vitale e Pasquale De Sensi, saranno in tutto otto le band che si susseguiranno e si esibiranno. Due i palchi, uno di fronte all’altro, uno di questi dedicato al giornalista appena scomparso Stefano Cuzzocrea. Tre i big. A partire dai Verdena, gruppo rock italiano, che fa incursioni nella musica indie, sulla scena da venti anni. E poi, il cantautore IoSonoUnCane, di origini sarde e rinomato per i suoi testi ironici e taglienti. Infine, la band californiana The Soft Moon, considerata nuova icona della scena wave/post-punk degli ultimi anni.

Completamente nostrano il secondo palco dove si alterneranno i Camera 237, i Dissidio, i cosentini La Fine, il cantautore Alessio Calivi e i McKenzie. Senza poi tralasciare i dj set di Fabio Nirta e Daniele Giustra.

L’appuntamento è per il 2 agosto a partire dalle 17 nel parco Mitoio di Lamezia Terme.