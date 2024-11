Il progetto si pone come obiettivo quello di far arrivare ai ragazzi la testimonianza di Martina, giovane colpita da tumore. Si parlerà del perché “avere maggior cura della propria salute”

Torna anche quest’anno, su iniziativa del Lions Club Lamezia Host, il ciclo di appuntamenti rivolti agli alunni degli istituti lametini, dal titolo “Progetto Martina”. Non semplicemente un’iniziativa, ma un Service di grande attualità e profonda valenza umana. Un vero e proprio strumento di educazione alla salute, attraverso la sensibilizzazione sulla necessaria importanza della prevenzione come lotta contro i tumori.





“Curare la propria salute”

Il primo incontro-dibattito, “Parliamo con i giovani della lotta contro i tumori. Rompiamo il silenzio”, è in programma nella giornata di domani 9 novembre, alle ore 11, all’Istituto “Einaudi” di Lamezia Terme. Il progetto, portato avanti da Annamaria Aiello, responsabile VII Circoscrizione, intende far arrivare ai ragazzi l’accorato appello di Martina, una giovane donna colpita da tumore, che con caparbietà e fermezza sottolineava ai suoi coetanei, di “avere maggior cura della propria salute”. I questo iter, indispensabile coinvolgere il mondo degli adulti per poter correttamente “informare ed educare i giovani”, ad amare il proprio corpo, partendo da corretti stili di vita e arrivando alla prevenzione.

Il patrimonio spirituale lasciato da Martina è stato fatto proprio dai Lions, testimoni di una attiva partecipazione civica ed umana, che portano avanti la sua lezione di vita, per realizzare pienamente e concretamente non uno slogan ma un paradigma esistenziale “We Serve”.

“Lezioni contro il silenzio”

“Lezioni contro il silenzio”, vedono in campo l’esperienza e la formazione di dottori, di insegnanti e rappresentanti del mondo civile, per garantire ai giovani, un dialogo edificante che possa fornire loro le informazioni necessarie sulla prevenzione come prima arma per vincere la malattia. Parole cariche di orgoglio sono state espresse dal presidente del Lions Club Lamezia Host, Gianni Garofalo, per un service che risponde all’appello di Martina, al suo invito alla vita, avvicinando le nuove generazioni a tematiche complesse ma che necessitano di una piena conoscenza per diventare, strumento di tutela per il benessere psico-fisico. “Offrire agli studenti la possibilità di confrontarsi con esperti di diversi ambiti della società – infatti - costituisce il primo passo per rompere il silenzio ed urlare il nostro sì, alla vita”.

I prossimi appuntamenti

Le prossime date del Lions Club Lamezia Host per il progetto Martina:

15 novembre ore 9:00 presso l’Istituto Tecnico Economico “Valentino De Fazio”;

14 dicembre ore 9:00 presso l’Istituto “Tommaso Campanella”

5 marzo 2018 ore 9:30 presso il Teatro Grandinetti, manifestazione conclusiva intitolata “Prevenzione - speranza - vita”.