Per circa 16mila domani sarà la prima volta sui banchi di scuola alle primarie. La provincia con il più alto numero di “esordienti” Cosenza

Tutto è ormai pronto per l'avvio dell'anno scolastico 2017-18. La prima campanella suonerà quest'anno per 279.798 calabresi. Per 16.495 di loro sarà la prima volta sui banchi di scuola alle primarie. La provincia con il più alto numero di "esordienti" è Cosenza con 5.762. Seguono Reggio Calabria (4.834), Catanzaro (2.990), Crotone (1.604) e Vibo (1.305).

I nuovi iscritti alle secondarie di primo grado saranno invece 18.949, 6.479 in provincia di Cosenza, 5.606 in quella di Reggio, 3.411 nel catanzarese, 1.838 nel crotonese e 1.615 nel vibonese. Gli iscritti al primo anno delle secondarie superiori sono 21.282.

A farla da padrone, come indirizzo, è l'istruzione liceale, scelta dal 48% dei nuovi iscritti, con 3.407 studenti allo scientifico e 1.735 al classico. Il 31% degli alunni che frequenteranno il primo anno delle scuole secondarie superiori della Calabria si è invece orientato verso l'istruzione tecnica, mentre il restante 21% ha scelto un indirizzo professionale.