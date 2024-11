Il conduttore radiofonico di Ciao belli ha chiamato il titolare di un noto bar della cittadina della Locride che nei giorni scorsi aveva ospitato il cantante in Calabria per girare un videoclip

Ha chiamato al telefono fingendosi Jovanotti per ringraziare dell’ospitalità ricevuta in Calabria e complimentarsi per la qualità e la varietà delle sue granite. Vittima dello scherzo radiofonico andato in onda nel corso di “Ciao Belli” su Radio Deejay il titolare di un noto bar di Gerace, che nei giorni scorsi ha ospitato il vero Jovanotti, nella Locride per girare un videoclip.

Nel corso dello sketch il finto Lorenzo, imitato magistralmente da Nicola Savino, ha chiesto di parlare telefonicamente con Giuseppe, il titolare del bar in piazza del Tocco e già protagonista di un video su Tiktok. «Ti aspetto questa estate nel mio bar – ha detto l’imprenditore credendo di parlare con il vero Jovanotti – per gustare uno dei venti gusti di granita che stiamo preparando. Anzi – ha proseguito – ti do il mio numero di cellulare e se mi dai il tuo ci sentiamo dopo». Una gag esilarante conclusasi con un «Ti richiamo io, tranquillo» da parte di Savino tra le risate generali di Roberto Ferrari e Digei Angelo, storici conduttori del programma.