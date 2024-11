Si punta alla tutela, valorizzazione e diffusione delle risorse culturali dell'intero territorio provinciale

Si e' svolta nei locali dell'ufficio di presidenza dell'ente, la sottoscrizione del protocollo d'intesa fra la Provincia di Cosenza nella persona del suo presidente Francesco Antonio Iacucci e la Biblioteca nazionale di Cosenza, rappresentata dal suo direttore Rita Fiordalisi. "Una iniziativa innovativa - ha dichiarato il presidente Iacucci - per la cui realizzazione esprimo grande soddisfazione, perché di grande importanza per la tutela, la valorizzazione e la diffusione delle risorse culturali dell'intero territorio provinciale che da sempre la Provincia di Cosenza considera strategiche per il futuro delle nostre Comunita'".

“Tutela delle risorse culturali”

Il protocollo e' stato stipulato allo scopo di sviluppare cooperazione per lo svolgimento di iniziative di interesse comune. In particolare le finalità del Protocollo sono: - avviare iniziative di valorizzazione e di tutela delle risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del territorio provinciale nonche' attività finalizzate a preservare il patrimonio culturale della Provincia e delle Biblioteche Nazionale e Provinciale; - intendere e predisporre programmi e progetti legati alla valorizzazione del settore culturale documentale del territorio provinciale, per lo studio e l'analisi del tessuto produttivo locale in un lungo periodo temporale, con eventuali ricadute nel settore turistico e/o produttivo sul territorio della provincia di Cosenza e che il percorso comune per la realizzazione di specifiche azioni, sarà quello di valorizzazione e diffusione della cultura basata sulle testimonianze storiografiche delle varie epoche e del patrimonio librario posseduto; - partecipare a bandi comunitari, nazionali, regionali e locali per reperimento delle risorse utili allo svolgimento dei compiti prefissi. Le parti si sono altresì impegnate ad istituire un tavolo tecnico di confronto inter-istituzionale, al fine di procedere ad una programmazione e razionalizzazione dei compiti da portare a termine.