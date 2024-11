Questo il tema della nuova puntata del programma condotto da Pasquale Motta. Alle 23.30 su LaC Tv

Relazioni tra la comunità italiana e la comunità italo-canadese. Questo il tema della puntata di Pubblica Piazza, condotta dal direttore di lacnews24.it, Pasquale Motta che andrà in onda stasera. Ospiti in studio Giuseppe Cinquegrana, giornalista e saggista, Pino Didiano, presidente premio "Telesio", Giorgio Marchese, medico specialista in psicoterapia, Luciano Bentenuto, director general security services Canada, Paolo Canciani, giornalista. In studio anche Hanna, cantante.

Alle 23.30 su LaC Tv, canale 19, o in streaming su www.lactv.it